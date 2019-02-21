Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
13 огнеборцев тушили хозяйственные постройки на ВМЗ в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Img 20190221 wa0010

13 огнеборцев тушили хозяйственные постройки на ВМЗ в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:13ПроисшествияФото: ОНД и ПР г. Н.Тагил и ГГО
Читайте
также
Шпионаж, плохие родители и благодарные пассажиры: будни таксистов в Нижнем Тагиле
Топ-15: самые крупные банкротства в Свердловской области за 2018 год
Сервис «Городской контроль»: как сделать Нижний Тагил лучше?