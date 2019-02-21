13 огнеборцев тушили хозяйственные постройки на ВМЗ в Нижнем Тагиле

В тушении пожара принимали участие 13 огнеборцев на 4 единицах техники. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности, так как строения на участке плотно примыкали друг к другу, и возникала опасность быстрого распространения огня. Площадь горения составила 50 кв. м. Сгорели две деревянные хозпостройки. Распространения огня на жилые дома удалось избежать, пострадавших нет.