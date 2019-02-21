Девушка изнасилована в парке Победы на ГГМ в Нижнем Тагиле

Изнасилование произошло в 5 часов утра. Девушка направлялась на работу. Она двигалась со стороны детской спортивной школы «Юпитер» в сторону детской поликлиники. Сзади к ней подошел мужчина, он зажал ей рот рукой и приказал не кричать, сообщается в соцсетях.

Далее мужчина потребовал отдать ему ценные вещи, телефон и кошелек. Девушка боялась оказать сопротивление, так как рядом не было других людей.

Мужчина прямо в парке совершил насильственный половой акт, после чего приказал девушке бежать и не оглядываться. Как сообщает в соцсетях потерпевшая, насильник пригрозил ей расправой, если она куда-либо обратится.

Добежав до места работы, девушка вызвала полицию и написала заявление.

В полиции подтвердили, что по обращению тагильчанки проводится проверка: