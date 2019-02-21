Девушка изнасилована в парке Победы на ГГМ в Нижнем Тагиле
19 февраля в Нижнем Тагиле в парке Победы на ГГМ в утренние часы была изнасилована тагильчанка.
Изнасилование произошло в 5 часов утра. Девушка направлялась на работу. Она двигалась со стороны детской спортивной школы «Юпитер» в сторону детской поликлиники. Сзади к ней подошел мужчина, он зажал ей рот рукой и приказал не кричать, сообщается в соцсетях.
Далее мужчина потребовал отдать ему ценные вещи, телефон и кошелек. Девушка боялась оказать сопротивление, так как рядом не было других людей.
Мужчина прямо в парке совершил насильственный половой акт, после чего приказал девушке бежать и не оглядываться. Как сообщает в соцсетях потерпевшая, насильник пригрозил ей расправой, если она куда-либо обратится.
Добежав до места работы, девушка вызвала полицию и написала заявление.
В полиции подтвердили, что по обращению тагильчанки проводится проверка:
Отдел полиции №20 проводит проверку совместно со Следственным комитетом, сообщили редакции TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское».