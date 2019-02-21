В Нижнем Тагиле второй за три дня рабочий лишился конечностей на заводе ЕВРАЗа

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила инициировала вторую за три дня проверку по поводу травмирования рабочих на предприятии горно-металлургической компании ЕВРАЗ. По информации собеседника TagilCity.ru на НТМК, в четверг двух пальцев руки лишился мужчина 1965 года рождения – рабочий-термист засунул пальцы в звенья цепи, на которой весит заслонка печи.

21 февраля на участке термообработки колесобандажного цеха слесарь-ремонтник получил травму руки. На предприятии создана комиссия, проводится расследование. Все работники застрахованы от несчастных случаев на производстве, пострадавший получит выплаты,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе ЕВРАЗа.

Прокурор Тагилстроевского района Андрей Чанышев подтвердил, что информация о несчастном случае на производстве поступила сегодня в районный отдел полиции.

Прокуратурой будет проведена проверка исполнения требований техники безопасности и федерального законодательства об охране труда, а в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования,отметил Андрей Чанышев.