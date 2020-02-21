На Урале разыскивают подозреваемого в ограблении и изнасиловании девушки
Сегодня, 14:38ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области разыскивается мужчина, подозреваемый в ограблении и изнасиловании девушки, сообщает интернет-издание Znak.
Инцидент произошел в поселке Малышева. Затем, как сообщается в группе «ЧП Асбест», злоумышленник через Асбест уехал в Рефтинский. Информацю о том, что в городе работали силовики и опрашивали население, подтвердили местные жители.
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Подробности происшествия пока не разглашаются. В СК от комментариев отказались в интересах следствия.
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