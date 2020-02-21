Причиной возгорания автомобиля Mazda в Нижнем Тагиле стал поджог
Сегодня, 16:41ПроисшествияФото: МЧС по Свердловской области
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Автомобиль Mazda сгорел 20 февраля во дворе дома на улице Верхняя Черепанова из-за поджога, сообщили в МЧС.
Сюжеты: Нижний Тагил
При этом в ведомстве отмечают, что машина горела уже во второй раз. В конце прошлого года пожарным пришлось тушить ее горящее багажное отделение.
Напомним, сообщение о возгорании поступило в 21.01. На площади в один квадратный метр поврежден моторный отсек автомобиля.
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