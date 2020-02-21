В Нижнем Тагиле на ВМЗ минувшим вечером горела Mazda

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В 9 часов вечера 20 февраля на улице Верхняя Черепанова в Нижнем Тагиле произошло возгорание автомобиля Mazda, сообщает ГУ МЧС по региону.
Сюжеты: Нижний Тагил
Площадь пожара составила один квадратный метр, поврежден моторный отсек автомобиля. В тушении огня принимали участие пять сотрудников МЧС на двух единицах спецтехники.
Напомним, 19 февраля на ГГМ произошел пожар в частной стоматологии.
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