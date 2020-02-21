В Нижнем Тагиле разыскивается мужчина, пропавший после смс жене

С заявлением о пропаже в ОП № 17 обратилась его жена. По ее словам, супруг прислал ей на телефон сообщение с просьбой забрать его с улицы Металлургов, 2. Как оказалось, по этому адресу находится гаражный кооператив. Однако приехав туда, женщина никого не нашла, а телефон мужа стал недоступен.