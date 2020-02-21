В Нижнем Тагиле разыскивается мужчина, пропавший после смс жене
Сегодня, 18:59ПроисшествияФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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Сотрудники полиции Нижнего Тагила разыскивают 32-летнего жителя Вагонки Евгения Чебакова, который пропал в ночь на 19 февраля, сообщает пресс-служба МВД.
Сюжеты: Нижний Тагил
С заявлением о пропаже в ОП № 17 обратилась его жена. По ее словам, супруг прислал ей на телефон сообщение с просьбой забрать его с улицы Металлургов, 2. Как оказалось, по этому адресу находится гаражный кооператив. Однако приехав туда, женщина никого не нашла, а телефон мужа стал недоступен.
Также она отметила, что супруг ранее никогда не пропадал, а в последнее время увлекся спортом и посещал фитнес-клуб.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Чебакова, просят сообщить в дежурную часть ОП №17 по телефону (3435)97-68-02.
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Пропавший Евгений Чебаков
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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