В Новоуральске 14-летний школьник покончил с собой

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19 февраля в Новоуральске стало известно о смерти 14-летнего школьника. По неподтвержденной информации, ребенок покончил с собой, потому что проиграл деньги на спортивном тотализаторе, пишет «Комсомольская Правда».
Мальчик учился во вторую смену, однако в тот день на занятиях не появился. Мать позвонила соседке и попросила проверить ребенка. Когда женщина вошла в квартиру — мальчик был уже мертв.
В настоящий момент в причинах гибели ребенка разбирается следственный комитет.
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