В Свердловской области ребенок разрезал руку при очистке снега с крыши школы

По предварительным данным, ребенок был привлечен преподавателем труда к очистке снега с крыши здания школы. В ходе работ мальчик получил резанную рану руки.

Будет установлена степень вреда здоровью мальчика, на сколько своевременно и в каком объеме ему была оказана первая помощь. Также будет дана оценка действиям работников образовательного учреждения по привлечению несовершеннолетнего к трудовой деятельности.