В Свердловской области ребенок разрезал руку при очистке снега с крыши школы
Сегодня, 13:09ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Нижних Сергах прокуратура проводит проверку в связи травмированием несовершеннолетнего ученика 9 класса, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По предварительным данным, ребенок был привлечен преподавателем труда к очистке снега с крыши здания школы. В ходе работ мальчик получил резанную рану руки.
Будет установлена степень вреда здоровью мальчика, на сколько своевременно и в каком объеме ему была оказана первая помощь. Также будет дана оценка действиям работников образовательного учреждения по привлечению несовершеннолетнего к трудовой деятельности.
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