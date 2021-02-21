16-летний подросток устроил погоню и столкнулся с машиной ДПС в Серове

Несовершеннолетний житель Серова устроил погоню из-за отказа останавливаться перед сотрудниками ГИБДД. В ходе неё 16-летний подросток не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ДПС.

16-летний подросток накануне приобрёл автомобиль по договору купли-продажи, после чего должен был сдать его на металлолом, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. 19 февраля, около 16.30 сотрудники правоохранительных органов осуществляли надзор за движением на дорогах поселка Металлург, во время чего увидели непристегнутого водителя в автомобиле «ВАЗ-2106». Молодой человек проигнорировал требование остановиться, поэтому сотрудники ГИББД организовали преследование за правонарушителем. Подросток создавал угрозу жизни и здоровью граждан,рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. На улице Толмачёва несовершеннолетнего водителя занесло, из-за чего он столкнулся с автомобилем ДПС. У задержанного водителя не оказалось прав. 16-летний подросток привлечён к административной ответственности. В отношении законных представителей несовершеннолетнего составлены административные материалы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка,сообщили в ведомстве. Напомним, в феврале вооружённый житель Туринска пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. В автомобиле был обнаружен карабин без чехла. Вооруженный карабином уралец пытался скрыться от сотрудников ГИБДД

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