Бабушка похитила 7-летнего внука из Асбеста и увезла в Узбекистан

Вернуть ребенка бабушка по линии отца обещала в феврале 2020 года, но этого не произошло. Из-за ограничений в виду эпидемии COVID-19 слетать за ребенком у мамы не было возможности. Когда рейсы открыли, в январе 2021 года, мама договорилась с бабушкой, что та посадит сына на рейс до Екатеринбурга. Родительница даже оплатила билеты, но мальчика на рейсе не оказалось. Пожилая родственница объяснила это тем, что попала в больницу. После этого ни мальчик, ни бабушка не выходят на связь.