Бабушка похитила 7-летнего внука из Асбеста и увезла в Узбекистан

Бабушка похитила 7-летнего внука из Асбеста и увезла в Узбекистан

Сегодня, 11:46ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
На бабушку семилетнего мальчика из Асбеста заведено уголовное дело. Следствие предполагает, что пожилая женщина похитила ребенка и увезла в Узбекистан.

Ребенок уехал в Узбекистан в сопровождении бабушки еще в конце лета 2019 года. Мать дала на это нотариальное согласие. Кроме сына, свердловчанка воспитывает еще четверых детей.

Вернуть ребенка бабушка по линии отца обещала в феврале 2020 года, но этого не произошло. Из-за ограничений в виду эпидемии COVID-19 слетать за ребенком у мамы не было возможности. Когда рейсы открыли, в январе 2021 года, мама договорилась с бабушкой, что та посадит сына на рейс до Екатеринбурга. Родительница даже оплатила билеты, но мальчика на рейсе не оказалось. Пожилая родственница объяснила это тем, что попала в больницу. После этого ни мальчик, ни бабушка не выходят на связь.

По данному факту СКР по Свердловской области завел уголовное дело по статье 126 УК РФ (Похищение человека).

Напомним, в Екатеринбурге будут судить мужчин по обвинению в похищении. Обвиняемые, действуя по разработанному плану, похитили 24-летнего жителя Екатеринбурга. Они преградили дорогу автомобилю, захватили потерпевшего и отвезли в автосервис. Похитители стали вымогать у потерпевшего 20 тысяч рублей, которые тот якобы был должен. Похищенный сказал, что пять тысяч рублей есть у него в квартире. Когда обвиняемые привезли его домой, похищенному удалось сообщить о преступлении в правоохранительные органы.

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