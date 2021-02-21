Екатеринбурежнку в коме привезет из Египта самолет МЧС

Екатеринбурежнку в коме привезет из Египта самолет МЧС

Сегодня, 14:54ПроисшествияФото: e1.ru
Жительницу Екатеринбурга транспортирует на родину самолет МЧС. Судно уже готово и ждет заключения медицинской бригады.

Спасатели предоставляют самолет не бесплатно. В общей сложности, перелет и услуги медицинского персонала обойдутся семье пострадавшей в 4,5 миллиона рублей. Медики диагностировали у нее опухоль головного мозга и цирроз печени. В настоящий момент женщина находится в критическом состоянии, пишет E1.

Напомним, екатеринбурженка улетела на отдых в декабре 2020 года. Затем рейсы были закрыты и она в компании мужчины из Великобритании решила пожить в Египте. Затем у свердловчанки случился инсульт и она впала в кому.

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Екатеринбург
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