Екатеринбурежнку в коме привезет из Египта самолет МЧС

Спасатели предоставляют самолет не бесплатно. В общей сложности, перелет и услуги медицинского персонала обойдутся семье пострадавшей в 4,5 миллиона рублей. Медики диагностировали у нее опухоль головного мозга и цирроз печени. В настоящий момент женщина находится в критическом состоянии, пишет E1.
Напомним, екатеринбурженка улетела на отдых в декабре 2020 года. Затем рейсы были закрыты и она в компании мужчины из Великобритании решила пожить в Египте. Затем у свердловчанки случился инсульт и она впала в кому.