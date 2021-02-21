Из-под земли вырвалось пламя: в Качканаре прорвало газопровод

Из-под земли вырвалось пламя: в Качканаре прорвало газопровод

Сегодня, 20:49ПроисшествияФото: скриншот видео Е1.RU
21 февраля, вечером, в Качканаре произошел прорыв на газопроводе. Была приостановлена подача газа.

Инцидент случился на газораспределительной станции. По словам очевидцев, из трубы, которая находится под землей, вырвался столб пламени, сообщает Е1.

Отмечается, что в связи с происшествием в городе отключили газ. Очевидцы отметили, что на данный момент пламя было потушено, а на месте проходят аварийно-восстановительные работы. Подача газа будет возобновлена после их завершения.

Информацию о прорыве также подтвердили в МЧС по Свердловской области.

Напомним, в январе грузовик «МАЗ» разорвал кузовом газопровод в Североуральске.

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Свердловская областьавариягазопроводКачканар
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