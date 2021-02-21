Из-под земли вырвалось пламя: в Качканаре прорвало газопровод

Инцидент случился на газораспределительной станции. По словам очевидцев, из трубы, которая находится под землей, вырвался столб пламени, сообщает Е1.
Отмечается, что в связи с происшествием в городе отключили газ. Очевидцы отметили, что на данный момент пламя было потушено, а на месте проходят аварийно-восстановительные работы. Подача газа будет возобновлена после их завершения.
Информацию о прорыве также подтвердили в МЧС по Свердловской области.
Напомним, в январе грузовик «МАЗ» разорвал кузовом газопровод в Североуральске.