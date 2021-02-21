«Могла задохнуться»: трехлетнюю свердловчанку не взяли в больницу из-за нехватки коек

Трехлетнюю жительницу Екатеринбурга, у которой обострилась крапивница, не стали класть в больницу, поскольку там не хватало коек. Дежурный врач отправила маму с дочкой домой.

По словам женщины, инцидент произошел в девятой ДГКБ. Туда ребенка доставили с сильным кашлем и отеком. Было нужно срочно оказывать первую помощь и спасать. То есть, она могла задохнуться,написала женщина в паблике «Черный список Екатеринбург» во ВКонтакте Во время осмотра дежурный врач сказала, что не может госпитализировать ребенка, поскольку нет свободных мест. Она предложила поехать в 11-ю больницу, однако там в лечении отказали, поскольку на данный момент медучреждение занимается больными COVID-19. Нас отправили домой в два часа ночи, не оказав первой помощи. При этом я ревела, умолял, просила платно нам поставить капельницу,отметила женщина. В результате дома она вызвала частную скорую помощь. На тот момент состояние девочки ухудшилось. По словам врачей, был риск отека дыхательных путей, который бы повлек за собой летальный исход.

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