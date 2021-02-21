На 70 тысяч оштрафованы бизнесмены в Нижнем Тагиле за незаконный сбыт алкоголя

Пять материалов рассмотрел Арбитражный суд Свердловской области. Решения содержатся а картотеке арбитражных дел.
15 октября 2020 года индивидуальный предприниматель в магазине «Дионис» на улице Зари, 33, продавал алкогольную продукцию без лицензии.
В качестве меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении изъята следующая продукция:
Бизнесмену назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.
16 октября 2020 года в магазине «Уралочка» в поселке Отрадный под Нижним Тагилом правоохранители установили факт продажи 95% этилового спирта. Было изъято 112 «фунфыриков». В отношении юридического лица был составлен административный материал. Суд назначил предпринимателю предупреждение, а изъятую продукцию направили на уничтожение.
5 ноября 2020 года в магазине «Манхеттен» на Руднике полицейские выявили факт торговли контрафактным алкоголем. Было изъято 82 бутылки поддельного спиртного. Нарушителю выписали предупреждение, а контрафактный товар признали подлежащим уничтожению.
18 ноября 2020 года в павильоне «Овощи и фрукты» на улице Чайковского, 110 индивидуальный предприниматель попался на продаже 95% этилового спирта. Суд назначил нарушителю выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.
2 декабря 2020 года в магазине «Десятка» на Ленинградском проспекте, 83, сотрудники органов правопорядка выявили факт торговли алкогольной продукцией без документов. Предприниматель занимался реализацией пива, с содержанием алкоголя 8% в отсутствие товарно-сопроводительной документации. Суд назначил бизнесмену выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.
В общей сложности, с октября по декабрь 2020 года, предприниматели в Нижнем Тагиле были оштрафованы на 70 тысяч рублей за незаконную торговлю спиртным.