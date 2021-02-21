На 70 тысяч оштрафованы бизнесмены в Нижнем Тагиле за незаконный сбыт алкоголя

16 октября 2020 года в магазине «Уралочка» в поселке Отрадный под Нижним Тагилом правоохранители установили факт продажи 95% этилового спирта. Было изъято 112 «фунфыриков». В отношении юридического лица был составлен административный материал. Суд назначил предпринимателю предупреждение, а изъятую продукцию направили на уничтожение.