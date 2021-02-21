Отец обвинил в педофилии отчима своих детей из Екатеринбурга

Отец обвинил в педофилии отчима своих детей из Екатеринбурга

Сегодня, 12:42ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В действиях сексуального характера в отношении 8-летней дочери обвинил отец отчима девочки. Следователи завели уголовное дело. Обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы.

Отец троих детей не проживает с их мамой уже около трех лет. Новый сожитель отнесся к детям с теплотой и пониманием. Спустя какое-то время, дети начали называть папой отчима, а отца «дядей», пишет E1.

В 2019 и 2020 году отец многократно высказывал угрозы в отношении отчима. Он обещал посадить его тюрьму и в 2021 году написал заявление, обвинив в педофилии в отношении своей 8-летней дочери. Мужчину задержали и допрашивали без адвоката.

Дали подписать явку с повинной. Он юридически не подкован, поэтому сделал как просили. Ему обещали, что отпустят и дадут условный срок, так как ранее не имел проблем с законом, рассказала мама девочки.

Родители обвиняемого предполагают, что отец подговорил свою дочь и научил, что нужно говорить. Перед подачей заявления в правоохранительные органы он долго держал девочку у себя. После ареста, ребенок продолжает оставаться у отца.

Напомним, 15 февраля суд Березовского приговорил 34-летнего мужчину к 15 года лишения свободы за растление собственных детей. Дети сами рассказали о случаях насилия в феврале 2020 года, старшему из них 10 лет. Жена педофила не подозревала о том, что происходит в семье. Супруги были официально женаты, все трое детей общие.

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Екатеринбург
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