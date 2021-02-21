Отец обвинил в педофилии отчима своих детей из Екатеринбурга

Напомним, 15 февраля суд Березовского приговорил 34-летнего мужчину к 15 года лишения свободы за растление собственных детей. Дети сами рассказали о случаях насилия в феврале 2020 года, старшему из них 10 лет. Жена педофила не подозревала о том, что происходит в семье. Супруги были официально женаты, все трое детей общие.