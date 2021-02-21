Строитель готов подключить ОМОН: екатеринбуржцы восстали против вышки 4G

Екатеринбуржцы с ноября 2020 года не позволяют проводить строительные работы, они считают, что нахождение вышки сотовой связи будет губительным образом действовать на здоровье, пишет URA.RU.
Так быстро все сделали — мы даже очухаться не успели,рассказал председатель ТОС «Частник» Андрей Худяков.
Екатеринбуржцы сообщили, что в радиусе полукилометра находятся уже четыре подобных вышки. Жители частного сектора даже провели замеры, в результате чего пришли к выводу, что ещё одна мачта связи здесь не нужна.
Мы замерили: одна «долбит» от 6 до 8 микроватт на м2, три других — по 2000-2220, суммарно это более 14000, тогда как норма — 100,говорит Андрей Худяков.
Представитель компании ООО «Высота» Андрей Епишин пояснил, что местным жителям были представлены все необходимые документы. На данный момент компания готова нанять ОМОН, чтобы екатеринбуржцы не мешали дальнейшему строительству.
Напомним, в январе в Нижнем Тагиле жители выступили против строительства вышки сотовой связи во дворах дома. Прокуратура пообещала, что проведёт надзорные мероприятия в процессе её установки.