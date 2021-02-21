Свердловчанке грозит уголовное дело из-за отправки школьнице интимного видео

В отношении 20-летней девушки было возбуждено уголовное дело за незаконное распространение детской порнографии, пишет «КП-Екатеринбург».
Уголовным делом обвиняемой будет заниматься Следственный отдел СКР Невьянска. Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.
Девушка с целью пробуждения интереса к сексуальным отношениям направила малолетней видео, рассказал источник в силовых структурах.
Обвиняемая призналась в содеянном и уже дала показания.
Напомним, в 2020 году в Екатеринбурге на онлайн-уроке английского языка кто-то включил порно-ролик. Директор учебного заведения была вынуждена обратиться в полицию для розыска виновных.