Свердловчанке грозит уголовное дело из-за отправки школьнице интимного видео

Свердловчанке грозит уголовное дело из-за отправки школьнице интимного видео

Сегодня, 18:34ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Жительнице города Невьянска Свердловской области грозит уголовное дело из-за отправки школьнице детского интимного видео. Запрещённое видео было отправлено в паблике «ВКонтакте».

В отношении 20-летней девушки было возбуждено уголовное дело за незаконное распространение детской порнографии, пишет «КП-Екатеринбург».

Уголовным делом обвиняемой будет заниматься Следственный отдел СКР Невьянска. Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.

Девушка с целью пробуждения интереса к сексуальным отношениям направила малолетней видео, рассказал источник в силовых структурах.

Обвиняемая призналась в содеянном и уже дала показания.

Напомним, в 2020 году в Екатеринбурге на онлайн-уроке английского языка кто-то включил порно-ролик. Директор учебного заведения была вынуждена обратиться в полицию для розыска виновных.

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