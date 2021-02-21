Четыре человека были госпитализированы в результате ДТП на трассе между Екатеринбургом и Курганом. Водитель Hyundai не уступил дорогу Lada и произошло столкновение.

Происшествие случилось днем 20 февраля. 64-летний водитель «Хендэ Акцент» при выезде с прилегающей территории не пропустил Lada Kalina, пишет «Областная газета». В результате ДТП четыре человека были госпитализированы. Водитель Hyundai был направлен в ГБ Белоярского, управлявший отечественным авто мужчина и его пассажиры на «скорой» были направлены в больницу Каменска-Уральского. Один из потерпевших — 15-летний юноша. У него врачи определили ушиб грудной клетки. Напомним, 20 февраля под Екатеринбургом водитель ГАЗели врезался в фуру «Магнита» и сгорел заживо в кабине. Стали известны подробности ДТП под Екатеринбургом со сгоревшим заживо водителем

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