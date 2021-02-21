Ученик гимназии покончил с собой в Екатеринбурге

Ученик гимназии покончил с собой в Екатеринбурге

Сегодня, 18:46ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Скончался ученик гимназии № 35 в Екатеринбурге. Тело несовершеннолетнего было обнаружено в микрорайоне Пионерский у него дома.

Предварительная информация гласит, что школьник покончил с собой, сообщает ЕАН со ссылкой на инсайдера. Отмечается, что много времени подросток проводил в интернете, однако источник опроверг связь мальчика с так называемыми «группами смерти».

Напомним, в ноябре 2020 года стало известно, что в Екатеринбурге 11-летний мальчик совершил самоубийство. Мать нашла и забрала у сына вейп, после чего отлучилась. В этот момент ребенок совершил самоубийство. Семья погибшего была благополучной, на учете не состояла.

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Екатеринбург
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