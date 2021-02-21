За сутки телефонные мошенники получили с жителей Сухого Лога почти два миллиона

20 февраля с местным жителем Сухого Лога связался мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он оповестил, что на имя потерпевшего хотят оформить кредит, поэтому нужно самому оформить другой кредит и перевести деньги на счет, который ему продиктуют. С потерпевшим также связался «полицейский», который сообщил, что уже «занимается» данным делом. После того, как мужчина выполнил указания мошенников и взял два кредита, общая сумма ущерба составила 945 000 рублей.
Также 20 февраля злоумышленники по аналогичной схеме обманули другую 34-летнюю местную жительницу. Она перевела мошенникам один миллион рублей.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили два уголовных дела.
Напомним, 17 февраля стало известно, что телефонные мошенники по знакомой схеме похитили у местного жителя Екатеринбурга больше миллиона рублей.