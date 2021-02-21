За сутки телефонные мошенники получили с жителей Сухого Лога почти два миллиона

За сутки телефонные мошенники получили с жителей Сухого Лога почти два миллиона

Сегодня, 19:45ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
За сутки два жителя Сухого Лога перевели телефонным мошенникам 1,9 миллиона рублей, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

20 февраля с местным жителем Сухого Лога связался мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он оповестил, что на имя потерпевшего хотят оформить кредит, поэтому нужно самому оформить другой кредит и перевести деньги на счет, который ему продиктуют. С потерпевшим также связался «полицейский», который сообщил, что уже «занимается» данным делом. После того, как мужчина выполнил указания мошенников и взял два кредита, общая сумма ущерба составила 945 000 рублей.

Также 20 февраля злоумышленники по аналогичной схеме обманули другую 34-летнюю местную жительницу. Она перевела мошенникам один миллион рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили два уголовных дела.

Напомним, 17 февраля стало известно, что телефонные мошенники по знакомой схеме похитили у местного жителя Екатеринбурга больше миллиона рублей.

Материалы по теме:
полицияобмансухой логтелефонные мошенникимошенник
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы