За сутки телефонные мошенники получили с жителей Сухого Лога почти два миллиона

20 февраля с местным жителем Сухого Лога связался мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он оповестил, что на имя потерпевшего хотят оформить кредит, поэтому нужно самому оформить другой кредит и перевести деньги на счет, который ему продиктуют. С потерпевшим также связался «полицейский», который сообщил, что уже «занимается» данным делом. После того, как мужчина выполнил указания мошенников и взял два кредита, общая сумма ущерба составила 945 000 рублей.