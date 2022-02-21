Четыре человека пострадали в ДТП с участием машины реанимации в Екатеринбурге

ДТП произошло днем 21 февраля. Скорая помощь везла отравившегося мужчину в тяжелом состоянии и двигалась по Фурманова с включенной сиреной и звуковыми сигналами. Когда она выехала на перекресток, с Московской вылетела «Газель» и протаранила машину реанимации. От удара скорая сбила женщину, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора, и столкнулась с Toyota RAV 4, стоявшей на красный сигнал.
В результате ДТП пострадали 3 пассажира скорой и женщина-пешеход, которая была госпитализирована. По словам водителя «Газели», он не слышал сигнала скорой помощи и хотел успеть проехать перекресток на зеленый сигнал светофора, сообщили в пресс-службе ГИБДД областной столицы.