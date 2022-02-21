«Газель» с мигрантами в Екатеринбурге влетела в скорую помощь

По предварительным данным, реанимобиль двигался в сторону улицы Серова. При этом водитель включил сирену и специальный сигнал, дающий право преимущественного проезда перекрестков. Но на одном из них в карету влетела «Газель». Она ехала по улице Московской в направлении Большакова, и водитель не уступил дорогу.