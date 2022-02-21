«Газель» с мигрантами в Екатеринбурге влетела в скорую помощь

«Газель» с мигрантами в Екатеринбурге влетела в скорую помощь
«Газель» с мигрантами в Екатеринбурге влетела в скорую помощь
Сегодня, 13:48ПроисшествияФото: 1MI

В Екатеринбурге в ДТП с участием реанимобиля пострадали 2 человека

Три автомобиля, в том числе карета скорой помощи, столкнулись 21 февраля на улице Фурманова в Екатеринбурге.

По предварительным данным, реанимобиль двигался в сторону улицы Серова. При этом водитель включил сирену и специальный сигнал, дающий право преимущественного проезда перекрестков. Но на одном из них в карету влетела «Газель». Она ехала по улице Московской в направлении Большакова, и водитель не уступил дорогу.

Удар пришелся в боковую поверхность скорой. Потеряв управление, она оказалась на встречной полосе и столкнулась с Toyota.

В ДТП пострадали женщина-пешеход, пациент реанимобиля и медицинская бригада. Все травмированные находятся в больнице, а сотрудники ГИБДД выясняют причину дорожной аварии. За рулем «Газели» был иностранный подданный, сообщает ИА «Ночные Новости».

Днем ранее на перекрестке улиц Малышева и Комсомольской в Екатеринбурге столкнулись грузовой автомобиль и легковой Lada Granta. Обошлось без жертв и пострадавших.

Сюжеты:
Екатеринбург
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