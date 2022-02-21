«Газель» с мигрантами в Екатеринбурге влетела в скорую помощь

По предварительным данным, реанимобиль двигался в сторону улицы Серова. При этом водитель включил сирену и специальный сигнал, дающий право преимущественного проезда перекрестков. Но на одном из них в карету влетела «Газель». Она ехала по улице Московской в направлении Большакова, и водитель не уступил дорогу.
Удар пришелся в боковую поверхность скорой. Потеряв управление, она оказалась на встречной полосе и столкнулась с Toyota.
В ДТП пострадали женщина-пешеход, пациент реанимобиля и медицинская бригада. Все травмированные находятся в больнице, а сотрудники ГИБДД выясняют причину дорожной аварии. За рулем «Газели» был иностранный подданный, сообщает ИА «Ночные Новости».
Днем ранее на перекрестке улиц Малышева и Комсомольской в Екатеринбурге столкнулись грузовой автомобиль и легковой Lada Granta. Обошлось без жертв и пострадавших.