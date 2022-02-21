Погоню со стрельбой устроили сотрудники ДПС за пьяным водителем в Новой Ляле

Погоня со стрельбой за пьяным водителем на скорости свыше 180 километров в час произошла на минувших выходных в Свердловской области.

В ночное время в Новой Ляле водитель Nissan Almera не стал останавливаться по требованию экипажа ДПС и попытался скрыться от преследования, нарушая ПДД, выезжая на встречку и сильно превышая скорость. На трассе «Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов» скорость погони превышала 180 километров в час. Несмотря на многократные требования остановиться, сделанные с помощью громкоговорителя, и предупредительный выстрел в воздух, убедили нарушителя только простреленные колеса автомобиля. К этому моменту к погоне присоединились еще два экипажа ДПС. Водитель и его пассажирка были задержаны. Нарушителем оказался 23-летний местный житель, который был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Тем не менее, нетрезв он был и при задержании – проходить освидетельствование он отказался. Кроме административной ответственности любителю нетрезвой езды грозит уголовная – за повторное задержание пьяным за рулем, сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

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