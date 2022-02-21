Пьяная учительница получила шесть штрафов и иск в суд за четыре ДТП в центре Тагила

Пьяная учительница получила шесть штрафов и иск в суд за четыре ДТП в центре Тагила
Пьяная учительница получила шесть штрафов и иск в суд за четыре ДТП в центре Тагила
Сегодня, 15:18ПроисшествияУльяна СавинаФото: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте
27-летняя пьяная учительница, устроившая четыре ДТП в центре Тагила, получила шесть штрафов на 10 тысяч рублей. Также девушку ожидает судебное разбирательство за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Пять административных материалов было составлено в отношении виновницы четырех ДТП, произошедших 16 января 2022 года. Общая сумма шести взысканий составила 9,8 тысячи рублей, сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

За оставление места аварий девушка получила два штрафа по 1000 рублей каждый, за невыполнение требования инспектора ГИБДД остановиться — 800 рублей. За управление автомобиля без прав учительница оштрафована на 500 рублей, за нарушение правил расположения автомобиля на дороге — 1,5 тысячи рублей. Еще 5 тысяч рублей с девушки взыскали за управление машиной без государственных и регистрационных знаков. Также нарушительницу ждет судебное разбирательство за пьяную езду.

Материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП (прим. — управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения) направлен в мировой суд для принятия решения, уточнили в пресс-группе МУ МВД города.

По итогам судебного разбирательства девушка лишится прав на срок от 1,5 до 2 лет и получит штраф до 30 тысяч рублей.

Напомним, что 16 января 2022 года пьяная жительница Кушвы на Mazda протаранила внедорожник Toyota Highlander, затем въехала в бампер впереди стоящего автомобиля на перекрестке Красноармейская-Серова. Девушка вышла из автомобиля посмотреть нанесенный ущерб, в это время ее машина покатилась и еще раз въехала пострадавшее авто. После каждого ДТП виновница скрывалась. Известно, что также от нетрезвого вождения учительницы пострадал еще один транспорт и машина ДПС.

Сотрудники ГИБДД смогли задержать нарушительницу только в 15 км от Нижнего Тагила в селе Николо-Павловское. Медосвидетельствование показало, что она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Виновница аварий работает учительницей физкультуры в одной из школ Кушвы, сообщали в тагильском паблике «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте. Однако в управлении образования Кушвинского городского округа о подобных происшествиях не знают.

Управления образования Кушвинского ГО информирует, что официальной информации об инциденте о четырех ДТП, спровоцировавших пьяной учительницей от органов Госавтоинспекции и иных органов не поступали, рассказала редакции TagilCity.ru и. о. начальника УпрО Елена Петроченко.

Учителя все чаще становятся героями новостей. Редакции TagilCity.ru опросила тагильских педагогов и узнала, что они думают о поступке из коллеги и какие ограничения влечет за собой их призвание.

Сюжеты:
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