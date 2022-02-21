СМИ: украинские диверсанты прорвались в 20 километрах от Ростовской области

Также, по словам Басурина, на утро 21 февраля в ДНР продолжались боевые действия. Со стороны Украины по объектам в Донбассе было выпущено более 12 снарядов различного калибра. При этом погиб один милиционер и ещё один получил ранения. Еще под минометным обстрелом погиб работник шахты.