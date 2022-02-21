СМИ: украинские диверсанты прорвались в 20 километрах от Ростовской области

СМИ: украинские диверсанты прорвались в 20 километрах от Ростовской области
СМИ: украинские диверсанты прорвались в 20 километрах от Ростовской области
Сегодня, 16:54ПроисшествияФото: Телеграм-канал ДНР Онлайн
На Донбассе ведут поиск диверсантов, которые проникли на территорию ДНР вблизи от границы с Россией.

Спецназ и милиция Донецкой Народной Республики разыскивают диверсантов.

Это две вооруженные группы ВСУ. Одна из них взорвала ракетно-артиллерийский склад, после чего попыталась прорваться к российской границе. Другая направилась в сторону Новоазовска, пояснил официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин.

Видео:Телеграм-канал ДНР Онлайн

Также, по словам Басурина, на утро 21 февраля в ДНР продолжались боевые действия. Со стороны Украины по объектам в Донбассе было выпущено более 12 снарядов различного калибра. При этом погиб один милиционер и ещё один получил ранения. Еще под минометным обстрелом погиб работник шахты.

Поиски диверсантов на данный момент продолжаются, сообщает «RostovGazeta».

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