Стали известны детали размещения беженцев из Донбасса в Свердловской области

Беженцы из Донбасса будут жить в санатории в Нижних Сергах, а также в санатории, расположенном в Реже. В региональном отделении Красного Креста сообщили, что в настоящее время составляют списки необходимо дончанам и луганчанам. Их обеспечат постельным бельем, халатами и теплыми вещами, пишет Е1.
В городской администрации состоялось сегодня внеочередное заседание оперативного штаба, на котором обсудили самые актуальные вопросы, связанные с размещением беженцев. Ранее в регионе организовали пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Активную работу ведут отряды волонтерские отряды.
Напомним, массовая эвакуация началась в ДНР и ЛНР вечером в минувшую пятницу, 18 февраля. Местные власти приняли такое решение в связи с существенным обострением вооруженного конфликта.
По состоянию на вечер воскресенья российскую границу пересекли свыше 53 тысяч граждан из Донбасса. В общей сложности 30 российских субъектов объявили о готовность принимать беженцев. Ожидается, что их будет не менее 28 тысяч. Владимир Путин пообещал, что каждому выплатят 10 тысяч рублей.