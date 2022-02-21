Стали известны детали размещения беженцев из Донбасса в Свердловской области

Стали известны детали размещения беженцев из Донбасса в Свердловской области
Стали известны детали размещения беженцев из Донбасса в Свердловской области
Сегодня, 16:28ПроисшествияФото: 1MI

В Свердловской области определились с размещением беженцев из Донбасса

Граждане ДНР и ЛНР, которых в срочном порядке эвакуируют из-за обострения ситуации на территориях республик, 25 февраля прибудут в Свердловскую область.

Беженцы из Донбасса будут жить в санатории в Нижних Сергах, а также в санатории, расположенном в Реже. В региональном отделении Красного Креста сообщили, что в настоящее время составляют списки необходимо дончанам и луганчанам. Их обеспечат постельным бельем, халатами и теплыми вещами, пишет Е1.

В городской администрации состоялось сегодня внеочередное заседание оперативного штаба, на котором обсудили самые актуальные вопросы, связанные с размещением беженцев. Ранее в регионе организовали пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Активную работу ведут отряды волонтерские отряды.

Напомним, массовая эвакуация началась в ДНР и ЛНР вечером в минувшую пятницу, 18 февраля. Местные власти приняли такое решение в связи с существенным обострением вооруженного конфликта.

По состоянию на вечер воскресенья российскую границу пересекли свыше 53 тысяч граждан из Донбасса. В общей сложности 30 российских субъектов объявили о готовность принимать беженцев. Ожидается, что их будет не менее 28 тысяч. Владимир Путин пообещал, что каждому выплатят 10 тысяч рублей.

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