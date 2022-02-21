Стали известны детали размещения беженцев из Донбасса в Свердловской области

Беженцы из Донбасса будут жить в санатории в Нижних Сергах, а также в санатории, расположенном в Реже. В региональном отделении Красного Креста сообщили, что в настоящее время составляют списки необходимо дончанам и луганчанам. Их обеспечат постельным бельем, халатами и теплыми вещами, пишет Е1.