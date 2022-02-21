Свердловский суд не арестовал вымогавшего деньги у любовников жены полицейского

Свердловский суд не арестовал вымогавшего деньги у любовников жены полицейского
Свердловский суд не арестовал вымогавшего деньги у любовников жены полицейского
Сегодня, 14:53ПроисшествияФото: 1MI

Вымогавшего деньги у любовников жены свердловского капитана не арестовали

Бывшему капитану МВД из Свердловской области грозит до семи лет тюрьмы за вымогательство в крупных размерах.

В Нижнетуринском городском суде принято решение не арестовывать экс-оперуполномоченного Иванова (фамилия изменена — ред.). Для 37-летнего капитана избрана более мягкая мера пресечения, сообщила пресс-служба судебной инстанции.

Напомним, инцидент произошел в ноябре 2021 года. Опер угрожал двум сотрудникам Росгвардии, которые служили в одной части с его женой. Правоохранителю стало известно об интимных связях мужчин с его супругой. Одному он сказал заплатить ему 300 тысяч рублей, а от второго потребовал по 10 тысяч ежемесячно (в общей сложности — 840 тысяч в течение семи лет).

Капитан заявил, что в противном случае будет открыто уголовное производство по факту изнасилования. Лейтенанты платить отказались и обратились в органы с заявлениями. В отношении Иванова возбудили дело. В январе опер был уволен. Однако, сотрудников Росгвардии постигла та же участь.

Материалы по теме:
Свердловская областьсудполицияуголовное делоизнасилование
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы