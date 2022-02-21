Свердловский суд не арестовал вымогавшего деньги у любовников жены полицейского

В Нижнетуринском городском суде принято решение не арестовывать экс-оперуполномоченного Иванова (фамилия изменена — ред.). Для 37-летнего капитана избрана более мягкая мера пресечения, сообщила пресс-служба судебной инстанции.
Напомним, инцидент произошел в ноябре 2021 года. Опер угрожал двум сотрудникам Росгвардии, которые служили в одной части с его женой. Правоохранителю стало известно об интимных связях мужчин с его супругой. Одному он сказал заплатить ему 300 тысяч рублей, а от второго потребовал по 10 тысяч ежемесячно (в общей сложности — 840 тысяч в течение семи лет).
Капитан заявил, что в противном случае будет открыто уголовное производство по факту изнасилования. Лейтенанты платить отказались и обратились в органы с заявлениями. В отношении Иванова возбудили дело. В январе опер был уволен. Однако, сотрудников Росгвардии постигла та же участь.