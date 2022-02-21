Таинственно пропавшего на Урале водителя разыскивают более недели

Таинственно пропавшего на Урале водителя разыскивают более недели
Таинственно пропавшего на Урале водителя разыскивают более недели
Сегодня, 12:09ПроисшествияФото: 1MI

На Среднем Урале продолжаются поиски пропавшего 44-летнего мужчины

Более недели на связь со своими родными и близкими не выходит 44-летний свердловчанин Владимир Киселев. Проводится поисково-спасательная операция.

Инцидент произошел в Богдановиче. Из арендованной квартиры ночью пропал мужчина, водитель одного из местных сельскохозяйственных предприятий.

По сообщению пресс-службы свердловского управления МВД, Владимиру Киселеву 44 года. Он в разводе со своей женой, которая трудится в этом же СПК на ведущей должности.

Последний раз горожанин звонил своему сыну. После этого связь с мужчиной оборвалась.

Фото:ЛизаАлерт

Приметы: рост 185, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза серые. Ориентировка разослана во все отделы МВД региона. Также поисками без вести пропавшего сейчас занимаются волонтеры «Лиза Алерт».

На работу Киселев не звонил и там за эти дни не появлялся. Ранее он никогда не нарушал производственную дисциплину.

Информацию о местонахождении этого мужчины ждут по телефонам: 8- 800- 54- 52, и 112.

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