Таинственно пропавшего на Урале водителя разыскивают более недели

Инцидент произошел в Богдановиче. Из арендованной квартиры ночью пропал мужчина, водитель одного из местных сельскохозяйственных предприятий.
По сообщению пресс-службы свердловского управления МВД, Владимиру Киселеву 44 года. Он в разводе со своей женой, которая трудится в этом же СПК на ведущей должности.
Последний раз горожанин звонил своему сыну. После этого связь с мужчиной оборвалась.
Приметы: рост 185, телосложение худощавое, волосы светло-русые, глаза серые. Ориентировка разослана во все отделы МВД региона. Также поисками без вести пропавшего сейчас занимаются волонтеры «Лиза Алерт».
На работу Киселев не звонил и там за эти дни не появлялся. Ранее он никогда не нарушал производственную дисциплину.
Информацию о местонахождении этого мужчины ждут по телефонам: 8- 800- 54- 52, и 112.