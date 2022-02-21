Житель села под Тагилом до смерти забил пенсионера и был задержан спустя 16 лет

На станции Анатольская под Нижним Тагилом конфликт двух мужчин в октябре 2005 года закончился смертью одного из них. Местный житель избил своего знакомого пенсионера, от чего тот скончался. Уголовное дело, которое было возбуждено спустя 16 лет, оставалось нераскрытым.

16 лет назад местный житель станции Анатольская Пригородного района Тагила пришел к знакомому пенсионеру. Мужчины напились и стали конфликтовать. В результате гость стал бить и пинать пенсионера, от чего тот практически сразу скончался. Труп обнаружили местные жители 14 октября 2005 года, сообщил редакции TagilCity.ru старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Тогда правоохранители не смогли раскрыть дело, но в 2021 году следователи снова обратились к материалам, чтобы найти виновного. В дальнейшем им удалось найти информацию, которая изобличила преступника. Оказалось, что фигурант и ныне погибший ранее знали друг друга, и в день убийства обвиняемый находился в доме у знакомого потерпевшего пенсионера. Пойти на душегубство злоумышленник решил из-за оскорбления в свой адрес. Когда мужчине предъявили новые доказательства, он не стал особо отпираться и дал признательные показания, рассказал подробности начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области Сейчас мужчина обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», ему грозит до 15 лет колонии.

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