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На трассе Н. Тагил – В. Салда «десятка» врезалась в грузовик, водитель погиб (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На трассе Н. Тагил – В. Салда «десятка» врезалась в грузовик, водитель погиб (ФОТО)

21 марта 2012, 15:25Происшествия
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