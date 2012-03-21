На трассе Н. Тагил – В. Салда «десятка» врезалась в грузовик, водитель погиб (ФОТО)
21 марта 2012, 15:25Происшествия
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На 15-м км трассы Н.Тагил-В.Салда «десятка» врезалась в грузовой автомобиль Hyundai. ДТП произошло в 8.50.
Водитель ВАЗа не справился с управлением и выехал на полосу встречногодвижения, по которой двигался Hyundai, сообщили в ГИБДД.
Водитель «десятки», мужчина 1969года рождения, скончался на месте ДТП.
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