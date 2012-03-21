Сосульки угрожают жизни тагильчан
21 марта 2012, 15:00ПроисшествияОльга
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Сегодня днем едва не случилось несчастье в центре города. На улице Красноармейская с крыши 5-этажного дома № 39 сорвалась огромная сосулька. Она рухнула на тротуар всего в нескольких сантиметрах от женщины, рассказал ИА «Все новости» очевидец событий Роман Смолин.
К образованию сосулек привели последние снегопады, а также ночные идневные перепады температур. Коммунальщикам предписано убирать с крышопасные ледяные глыбы. Этот вопрос находится на контроле в районныхпрокуратурах. Так, как рассказал нам заместитель прокурора Дзержинскогорайона Николай Коваленко, еще 7 марта в прокуратуру были приглашеныруководители вагонских Управляющих компаний и ЖЭУ.
Коммунальщикамнапомнили, что они обязаны удалять опасные наледи и сосульки. Впротивном случае их ждет наказание. К примеру, в прошлом году в Дзержинскомрайоне за наличие сосулек на крышах и наледей на тротуарных плитах былиоштрафованы 2 руководителя.
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