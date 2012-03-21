Сосульки угрожают жизни тагильчан

К образованию сосулек привели последние снегопады, а также ночные идневные перепады температур. Коммунальщикам предписано убирать с крышопасные ледяные глыбы. Этот вопрос находится на контроле в районныхпрокуратурах. Так, как рассказал нам заместитель прокурора Дзержинскогорайона Николай Коваленко, еще 7 марта в прокуратуру были приглашеныруководители вагонских Управляющих компаний и ЖЭУ.