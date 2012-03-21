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Тагильчане воровали и продавали стальные трубы, а вырученные деньги тратили на выпивку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане воровали и продавали стальные трубы, а вырученные деньги тратили на выпивку

21 марта 2012, 13:07Происшествия
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