Тагильчане воровали и продавали стальные трубы, а вырученные деньги тратили на выпивку

Помочь в выявлении и раскрытии преступления правоохранителям помогли сотрудники пиццерии, расположенной неподалеку от места кражи. Женщина, работающая в кафе, заметила, как через забор на территорию склада проник мужчина бомжеватого вида и волоком потащил трубу к воротам, где его поджидал приятель. Работники заведения сами задержали злоумышленников на месте преступления и тут же сообщили в полицию о случившемся.

После задержания и доставки воров в отделение полиции, было установлено, что мужчины не имеют постоянного места жительства, ранее неоднократно судимы за имущественные преступления, не раз отбывали наказание в местах лишения свободы. По словам следователя СО № ОП №17 Алевтины Злакомановой, установлено, что в марте они несколько раз появлялись на территории этого склада и похищали металлические трубы диаметром 76 мм.

Следователь установила и пункт приема металла, куда «предприниматели» сдавали похищенное имущество. Он находится в частном секторе Дзержинском районе. Вырученные в пункте средства приятели тратили на выпивку, так как, по словам сотрудников пресс-службы УМВД,«иной цели в жизни этих опустившихся мужчин не было». В отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».

Чтобы избежать подобных инцидентов, многие рекомендуют использовать в строительстве не стальные, а полипропиленовые трубы. Такой материал не привлечет внимания желающих сдать металл. Кроме того он в несколько раз дешевле по стоимости, а по качеству и долговечности ничуть не уступает своему стальному аналогу.