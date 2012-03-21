В танке, отправленном на ремонт, нашли боевой снаряд
21 марта 2012, 11:19Происшествия
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В цехе 150 Уралвагонзавода, куда на ремонт доставили танк Т-72Б, в правом баке боевой машины обнаружили бронебойный снаряд.
Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН выехали для осмотра по сигналу работников предприятия. ОМОНовцы изъяли пороховой заряд и позже уничтожили на полигоне. По данным пресс-службы Нижнетагильского УМВД, снаряд калибра 125 мм по каким-то причинам застрял на подаче в пушку.
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