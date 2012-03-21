В танке, отправленном на ремонт, нашли боевой снаряд

Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН выехали для осмотра по сигналу работников предприятия. ОМОНовцы изъяли пороховой заряд и позже уничтожили на полигоне. По данным пресс-службы Нижнетагильского УМВД, снаряд калибра 125 мм по каким-то причинам застрял на подаче в пушку.