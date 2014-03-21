Мальчик нашелся. В Нижнем Тагиле 14-летний парень уходил из дома (ФОТО)
21 марта 2014, 17:10Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле ребенок заставил понервничать родных. Он ушел из дома 17 марта, и по сей день от него не было никаких вестей.
Только что в полиции сообщили, что Кочнев Андрей Вячеславович нашелся. Сейчас ему 14 лет, учится в школе №49, что на Тагилстрое.
Ранее сообщалось, что 17 марта около 10:30 утра он ушел с территории школы в неизвестном направлении, а домой не вернулся. В полиции отмечали, что Андрей Кочнев склонен к самовольным уходам, бродяжничеству. Однако было важно установить его местоположение, чтобы жизни ребенка ничего не угрожало.
Полиция Нижнего Тагила благодарит всех, кто участвовал в поисках.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей