Мальчик нашелся. В Нижнем Тагиле 14-летний парень уходил из дома (ФОТО)

Только что в полиции сообщили, что Кочнев Андрей Вячеславович нашелся. Сейчас ему 14 лет, учится в школе №49, что на Тагилстрое.

Ранее сообщалось, что 17 марта около 10:30 утра он ушел с территории школы в неизвестном направлении, а домой не вернулся. В полиции отмечали, что Андрей Кочнев склонен к самовольным уходам, бродяжничеству. Однако было важно установить его местоположение, чтобы жизни ребенка ничего не угрожало.