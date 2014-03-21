Вчера под Нижним Тагилом ВАЗ въехал в опору моста (ФОТО)
21 марта 2014, 11:20Происшествия
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Вчерашним утром под Нижним Тагилом произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.
Случилось это на трассе Екатеринбург-Серов. Водитель двигался на ВАЗ-211440 в сторону Екатеринбурга, как вдруг на 146 километре его автомобиль врезался в опору моста, а затем перевернулся.
В результате ДТП водитель был госпитализирован в Центральную городскую больницу №1 с серьезными травмами – ушибом головного мозга, хлыстовой травмой шейного отдела позвоночника.
Предварительной причиной ДТП стало нарушение скоростного режима. Кроме того, свою роль, надо полагать, сыграли и сложные дорожные и погодные условия.
Фотография предоставлена отделением пропаганды ГИБДД
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