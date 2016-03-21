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В Асбесте на 13 лет колонии осужден интернет-продавец наркотиков
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Асбесте на 13 лет колонии осужден интернет-продавец наркотиков

21 марта 2016, 16:10ПроисшествияТимофей Данилов
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