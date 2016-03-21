В Асбесте на 13 лет колонии осужден интернет-продавец наркотиков

Незаконную торговую деятельность осужденный осуществлял в начале прошлого года. Зарегистрировался в соцсети пол фальшивой фамилией и предлагал свои услуги местным жителям. Полученные от сбыта деньги, торговец переводил на виртуальный кошелёк, который был оформлен на подставное лицо. А после эти денежные средства переходили уже на банковский счет жены наркоторговца.