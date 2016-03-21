В Асбесте на 13 лет колонии осужден интернет-продавец наркотиков
21 марта 2016, 16:10ПроисшествияТимофей Данилов
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По данным следствия, мужчина торговал ядовитым зельем под фейковым аккаунтом в социальных сетях.
Незаконную торговую деятельность осужденный осуществлял в начале прошлого года. Зарегистрировался в соцсети пол фальшивой фамилией и предлагал свои услуги местным жителям. Полученные от сбыта деньги, торговец переводил на виртуальный кошелёк, который был оформлен на подставное лицо. А после эти денежные средства переходили уже на банковский счет жены наркоторговца.
Кроме того, мужчина хранил запрещенные вещества у себя дома. Он их купил в интернете. Помимо того, что преступник отсидит в тюрьме 13 лет, ему также предстоит выплатить штраф – 20 тысяч рублей.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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