В Екатеринбурге сегодня утром горело заброшенное здание завода (ФОТО)

Многих жильцов домов по улице Свердлова разбудил сегодня ранним утром не будильник – около 5 часов в заброшенном здании завода начался пожар. Полыхающее двухэтажное здание распологается на территории промзоны.

По словам бойцов службы спасения «Сова», плотная застройка зданий мешала подъехать к месту происшествия. Поэтому пожар решено было тушить со стороны хлебокомбината «Смак». Кроме того, существовала большая опасность, что огонь перекинется с кровли заброшенного здания на котельную предприятия, которое располагалась рядом. К счастью, спасателям удалось предотвратить дальнейшее распространение пожара.

Также, огнеборцам пришлось тянуть магистральные линии, поэтому транспортное движение было заблокировано. И автолюбители потеряли некоторое время, стоя в пробке.

ФОТО: служба спасения «Сова»