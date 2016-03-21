В Екатеринбурге сегодня утром горело заброшенное здание завода (ФОТО)
Пожар случился на том участке, где власти планируют построить новый жилой квартал.
Многих жильцов домов по улице Свердлова разбудил сегодня ранним утром не будильник – около 5 часов в заброшенном здании завода начался пожар. Полыхающее двухэтажное здание распологается на территории промзоны.
По словам бойцов службы спасения «Сова», плотная застройка зданий мешала подъехать к месту происшествия. Поэтому пожар решено было тушить со стороны хлебокомбината «Смак». Кроме того, существовала большая опасность, что огонь перекинется с кровли заброшенного здания на котельную предприятия, которое располагалась рядом. К счастью, спасателям удалось предотвратить дальнейшее распространение пожара.
Также, огнеборцам пришлось тянуть магистральные линии, поэтому транспортное движение было заблокировано. И автолюбители потеряли некоторое время, стоя в пробке.
ФОТО: служба спасения «Сова»
Месяц назад в Нижнем Тагиле горел вагонский хлебокомбинат. Напомним, это уже второй пожар за последний год, который произошел на этом предприятии.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru