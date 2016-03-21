В Нижнем Тагиле проводится доследственная проверка по факту взрыва на автомойке и гибели рабочего

Установлено, что погибший являлся стажером на автомойке – отработал там всего два дня. Пока его напарник курил на улице, молодой человек доставал доски из котла, чтобы снизить нагрев. Взрывная волна оказалась настолько мощной, что стажера откинуло вместе с котлом на улицу. Получив множество травм головы, туловища и конечностей, он погиб на месте происшествия. Второй рабочий автомойки не пострадал.