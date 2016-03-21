В Нижнем Тагиле проводится доследственная проверка по факту взрыва на автомойке и гибели рабочего
21 марта 2016, 10:15ПроисшествияТимофей Данилов
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Напомним, вчера утром на одной из городских автомоек взорвался отопительный котел, когда один из рабочих пытался его остудить.
Сюжеты: Нижний Тагил
Установлено, что погибший являлся стажером на автомойке – отработал там всего два дня. Пока его напарник курил на улице, молодой человек доставал доски из котла, чтобы снизить нагрев. Взрывная волна оказалась настолько мощной, что стажера откинуло вместе с котлом на улицу. Получив множество травм головы, туловища и конечностей, он погиб на месте происшествия. Второй рабочий автомойки не пострадал.
С сегодняшнего утра следователи начали выяснять все обстоятельства трагедии. Они опросили выжившего мужчину, а также работников соседнего склада. Устанавливается, кто является владельцем злополучной автомойки.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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