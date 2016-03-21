В Нижнем Тагиле ураганом сорвало крышу учреждения культуры (ФОТО)
21 марта 2016, 18:05ПроисшествияПавел Щербина
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Ураган, прошедший над Свердловской областью, не только напугал жителей Нижнего Тагила грозой, но и нанёс ущерб муниципальной собственности.
Сюжеты: Нижний Тагил
Один из тагильчан на своей личной странице в социальных сетях написал следующее:
На Руднике, где днем этого же дня проходил митинг, на ДК Национальных культур, у которого было мероприятие, сорвало крышу. В прямом смысле этого слова.
Утром эту информацию подтвердила директор муниципального учреждения.
Побывав на месте инцидента, журналисты TagilCity.ru увидели повреждения кровли и предупреждающую линию, которую нельзя пересекать.
Учреждение будет продолжать работу в штатном режиме. Представители компании, в 2013 году ремонтировавшей крышу, пообещали приступить к работам с завтрашнего дня рассказала журналистам TagilCity.ru директор учреждения культуры.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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