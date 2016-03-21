В Нижнем Тагиле ураганом сорвало крышу учреждения культуры (ФОТО)

Один из тагильчан на своей личной странице в социальных сетях написал следующее:

На Руднике, где днем этого же дня проходил митинг, на ДК Национальных культур, у которого было мероприятие, сорвало крышу. В прямом смысле этого слова.

Утром эту информацию подтвердила директор муниципального учреждения.

Побывав на месте инцидента, журналисты TagilCity.ru увидели повреждения кровли и предупреждающую линию, которую нельзя пересекать.

Учреждение будет продолжать работу в штатном режиме. Представители компании, в 2013 году ремонтировавшей крышу, пообещали приступить к работам с завтрашнего дня рассказала журналистам TagilCity.ru директор учреждения культуры.