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6-летний ребенок погиб от столкновения автомобиля с бетонной опорой на трассе в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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6-летний ребенок погиб от столкновения автомобиля с бетонной опорой на трассе в Свердловской области

21 марта 2017, 09:30Происшествия
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