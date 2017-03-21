6-летний ребенок погиб от столкновения автомобиля с бетонной опорой на трассе в Свердловской области

Как сообщает Е1, водитель ТС «Киа Оптима» не справился с управлением и врезался в бетонную опору. Погиб 6-летний ребенок, который перевозился в автомобиле без детского кресла.

Водитель иномарки не травмирован. В машине находились еще два человека – женщина и 11-месячный малыш. Они были осмотрены медиками, которые подтвердили, что угрозы для жизни нет.

Водитель и женщина были не пристегнуты ремнями безопасности, дети перевозились без специальных удерживающих устройств, информирует ГИБДД.