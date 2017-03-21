Двое екатеринбуржцев погибли при пожаре в 12-этажном доме

К моменту приезда бригады спасателей в Пионерский посёлок площадь возгорания составляла 20 квадратных метров.

В квартире находились двое жителей, которые не сумели выбраться из огня.

Тела жильцов были обнаружены на полу, когда дверь в горящее жилище была вскрыта. Людей спасти не удалось, передает ОТВ.