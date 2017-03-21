Двое екатеринбуржцев погибли при пожаре в 12-этажном доме
21 марта 2017, 08:20Происшествия
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В Екатеринбурге на улице Сулимова в минувший понедельник горела квартира в 12-этажном доме. Звонок на пульт дежурного поступил около 16 часов.
Сюжеты: Екатеринбург
К моменту приезда бригады спасателей в Пионерский посёлок площадь возгорания составляла 20 квадратных метров.
В квартире находились двое жителей, которые не сумели выбраться из огня.
Тела жильцов были обнаружены на полу, когда дверь в горящее жилище была вскрыта. Людей спасти не удалось, передает ОТВ.
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