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Двое екатеринбуржцев погибли при пожаре в 12-этажном доме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое екатеринбуржцев погибли при пожаре в 12-этажном доме

21 марта 2017, 08:20Происшествия
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