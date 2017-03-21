Пассажирский автобус врезался в фонарный столб в Каменске-Уральском (ВИДЕО)
21 марта 2017, 09:33Происшествия
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20 марта камерам видеонаблюдения в Каменске-Уральском удалось заснять ДТП с участием автобуса «Хендай» - ТС врезалось в столб.
Как пишет KU66.RU, автобус на полном ходу врезался в опору освещения, выехав на встречку. К счастью, в момент происшествия встречная полоса была пуста.
На место инцидента прибыли полицейские и медики. Точной информации о количестве пострадавших пока нет.
Видео: Портал KU66.RU
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