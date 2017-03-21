Покалеченный бутылкой виски судебный пристав скончался в Екатеринбурге после 5,5 месяцев комы (ФОТО)

Потерпевший все это время провел в коме, сообщает ЕАН.

Как установило следствие, бутылку на пристава скинул должник Виталий Сиволап, проходивший по громкому делу МГСО. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчина находился под арестом, и ему грозило до 10 лет тюрьмы.

В связи со смертью потерпевшего, обвинение, вероятно, будет переквалифицировано на более тяжкую статью.