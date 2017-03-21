Пьяный водитель восемь раз проехал на красный в попытке уйти от погони ГИБДД в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

19 марта в уральской столице был остановлен автомобиль, в котором находились 23-летний водитель и 24-летний пассажир.

Прежде, чем молодых людей задержали, водителем авто была спровоцирована погоня: инспекторы ГИБДД увидели на стекле ТС пленку, нанесение которой ограничивает обзор водителя, что является нарушением ПДД. Сотрудники ГИБДД сделали соответствующий жест, требовавший водителя остановиться, но тот проигнорировал его.

Инспекторы начали преследование нарушителя, а водитель Opel Astra – уходить от них. Когда удалось остановить машину нарушителя, молодые люди препятствовали работе сотрудников ГИБДД. Оказалось, что они возвращались с дискотеки. По внешним признакам, оба были пьяны, но пройти медицинское освидетельствование владелец автомобиля Opel Astra отказался.

В результате в отношении автомобилиста возбуждено 11 административных дел: за проезд на запрещающий сигнал светофора, за нанесение пленки на стекло авто, за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, сообщает «Вечерний Екатеринбург».

Фото и видео: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области / E1.RU