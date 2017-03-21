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Пьяный житель Краснотурьинска сжег шесть садовых домов и нанес ущерб 1,4 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяный житель Краснотурьинска сжег шесть садовых домов и нанес ущерб 1,4 млн рублей

21 марта 2017, 12:05Происшествия
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