Пьяный житель Краснотурьинска сжег шесть садовых домов и нанес ущерб 1,4 млн рублей
21 марта 2017, 12:05Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Летом 2016 года 61-летний житель Краснотурьинска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно поджог шесть садовых домов и одну хозяйственную постройку в садовом товариществе.
Как сообщает прокуратура Свердловской области, мужчина обливал постройки бензином и поджигал, нанося тем самым ущерб собственникам домов.
Общая сумма ущерба от поджогов составила 1,4 млн руб. Потерпевшие предъявили поджигателю иск о возмещении вреда. Также мужчине грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 167 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.
Дело передано в Краснотурьинский суд для рассмотрения по существу.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей