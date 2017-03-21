Пьяный житель Краснотурьинска сжег шесть садовых домов и нанес ущерб 1,4 млн рублей

Как сообщает прокуратура Свердловской области, мужчина обливал постройки бензином и поджигал, нанося тем самым ущерб собственникам домов.

Общая сумма ущерба от поджогов составила 1,4 млн руб. Потерпевшие предъявили поджигателю иск о возмещении вреда. Также мужчине грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 167 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.