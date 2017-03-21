Совещание по разбору несчастного случая на улице Быкова прошло в Нижнем Тагиле

Выяснилось, что сообщение о несчастном случае не было своевременно передано в ЕДДС Нижнего Тагила. Это не позволило городской службе принять меры по немедленному реагированию на ЧС. Врачи, диспетчеры и дежурный врач также не сообщили в администрацию о случившемся, несмотря на договоренность. Руководитель станции скорой помощи Сергей Безбородов заверил, что виновные будут наказаны.

Представьте, что могло бы потребоваться срочное расселение всего дома, а мы узнаем об этом только через несколько часов, – отметил мэр. – Как можно предпринимать меры без уведомления о происшествии.

Сергей Носов уверен, что основной причиной несчастного случая являются недостатки законодательства РФ. Из-за недоработок сложилась ситуация, которая не позволяет содержать дома с большим процентом износа. Средств у города на их содержание нет. Необходимо повысить собираемость коммунальных платежей, чтобы решать эту проблему.

Ребенок не виноват в том, что взрослые не могут разобраться в вопросах содержания жилого фонда сказал Сергей Носов.

В течение двух недель по поручению мэра в городе пройдет полное обследование кровель и фасадов, итоги которого будут занесены в акты в сопровождении фотодокументации. Отныне в каждом районе будут заведены паспорта домов, которые не находятся под управлением управляющих организаций.

В 2013 -14 годах мы пережили ситуацию, когда управляющие организации начали массово отказываться от неблагополучного жилого фонда, таких домов в Нижнем Тагиле было около трехсот, – отметил первый заместитель главы администрации города Владислав Пинаев. – На сегодняшний день по различным программам переселено 538 семей из 43 домов. Работа в данном направлении будет продолжена. Сегодня без управления в Нижнем Тагиле находятся порядка пятидесяти домов. Адреса их известны. По выводам комиссии будут приняты меры по недопущению несчастных случаев, подобных произошедшему на ул. Быкова, 36.