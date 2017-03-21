Утонувшего на Муринских прудах мужчину откачали спасатели Нижнего Тагила (ФОТО)

Считается, что навыками оказания первой помощи должны владеть все. Трагедия, едва не случившаяся в прошлом году на Муринских прудах, показала, что умением оказать помощь утонувшему, обладают немногие. Молодой мужчина в результате приступа эпилепсии утонул и пережил клиническую смерть. Хотя на берегу было много людей, до приезда спасателей никто не пытался провести реанимационные мероприятия.

Оборудование у нас не новое, но надёжное. Вот этим «мешком» мы в том году откачали парня на Муринских прудах. Он отплыл от берега, и метрах в 25 у него случился эпилептический приступ. Через некоторое время отдыхающие заметили неладное, вытащили его, и никто не знал, что делать. Его просто положили и всё. Позвонили нам. Мы отсюда [от спасательной станции на улице Водная, 12] приплыли на катере на Муринские пруды, потом по лесу бежали метров 300. Он там накрытый простынёй лежал. Рядом его мама плакала. Мы начали делать массаж сердца и, при помощи этого «мешка», искусственное дыхание. Минуты через две он начал кашлять вспомнил Владимир Александренко.