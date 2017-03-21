Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом в Свердловской области подделывала записи в медкартах пациентов ради премий

Как сообщает надзорное ведомство, в 2015 г. с целью улучшения показателей и получения поощрительной выплаты за выполнение плана заведующая фельдшерско-акушерским пунктом вносила в талоны и медкарты пациентов заведомо ложные сведения о прохождении пациентами диспансеризации.