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Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом в Свердловской области подделывала записи в медкартах пациентов ради премий
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом в Свердловской области подделывала записи в медкартах пациентов ради премий

21 марта 2017, 10:45Происшествия
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