Заведующая фельдшерско-акушерским пунктом в Свердловской области подделывала записи в медкартах пациентов ради премий
21 марта 2017, 10:45Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Прокуратура Туринского района нашла нарушения законодательства при прохождении гражданами диспансеризации в медучреждении «Туринская центральная районная больница им. О. Д. Зубова».
Как сообщает надзорное ведомство, в 2015 г. с целью улучшения показателей и получения поощрительной выплаты за выполнение плана заведующая фельдшерско-акушерским пунктом вносила в талоны и медкарты пациентов заведомо ложные сведения о прохождении пациентами диспансеризации.
В отношении медработника возбуждено уголовное дело по статье «служебный подлог». Расследование дела контролирует прокуратура.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей