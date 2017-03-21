Житель Березовского после ссоры с девушкой выложил в соцсеть их интимное видео
21 марта 2017, 12:55Происшествия
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В 2015 году житель Березовского снял на мобильный телефон интимное видео с участием девушки, с которой на тот момент находился в отношениях. Позже между парой возникли разногласия, и они прекратили общение.
Молодой человек, испытывая личную неприязнь к девушке на почве разрыва отношений, обнародовал интимную видеозапись в соцсетях. Видеоролик посмотрело неограниченное количество пользователей.
Согласно проведенной экспертизе, данное видео является порнографическим материалом. В отношении 28-летнего злоумышленника возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 137 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ, сообщает СК по Свердловской области.
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